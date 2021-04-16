Стало известно, сколько спортсменов от России будут участвовать в Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о формировании состава сборной России на Олимпиаду в Токио.
«Сейчас идут квалификационные соревнования. По понятным причинам они были перенесены. В общем сложности мы ожидаем порядка 300-350 спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх. А вся делегация — 600-650 человек», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Поздняков является четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.
«Безусловно, я помню, когда получал первую медаль. Это произошло в 1992 году на Играх в Барселоне. Мне удалось выиграть Олимпиаду в составе Объединённой команды. Прекрасно помню момент, когда вручили золотые медали. Поднимался олимпийский флаг, сыграл олимпийский гимн. А затем включилась бессмертная мелодия Меркьюри — We Are The Champions. Конечно, первая медаль — всегда самая запоминающаяся.
Обсуждаем ли Олимпиаду в семье? Советы мне давать тяжело. У дочери есть тренер, которому она доверяет. Роль тренера гораздо важнее, чем роль отца. Безусловно, я многое ей рассказывал, когда она была юной. Сейчас же она чемпионка мира. Конечно, волнуюсь, когда смотрю выступления дочери. Насколько я помню, после того как звучит команда о начале, ты отключаешься от атмосферы зала. Думаю, в этой части спортсмены более сконцентрированы на своих соперниках», — сказал Поздняков.
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