Поздняков: все наши спортсмены на ОИ имеют права выступать без санкционного давления

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что никакого санкционного давления на российских спортсменах на предстоящих Олимпийских играх не будет.

«Формат Олимпийских игр нельзя считать урезанным, все наши спортсмены имеют право выступать на соревнованиях без каких-либо ущемлений и санкционного давления. Каждый спортсмен имеет право реализовать мечту своей спортивной жизни.



Решение CAS распространяется до 16 декабря 2022 года. По истечении этого срока все санкции будут отменены», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.