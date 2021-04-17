Guardian: девиз этой Олимпиады – «быстрее, выше, вируснее»

Журналист The Cuardian Барни Роней раскритиковал идею проведения Олимпийских игр в Токио, несмотря на пандемию коронавируса.
«Эдгар Аллан По написал рассказ «Маска Красной смерти» о принце, который проводит в своём замке шикарный костюмированный бал, несмотря на то что чума — Красная смерть — распространяется по миру. Это довольно подходящая аналогия для планов по проведению летних Олимпийских игр. Уже менее чем через 100 дней 90 000 человек прилетят со всего мира, чтобы поделиться, распространить и сверхраспространить свои мутации олимпийского идеала. Быстрее, выше, вируснее. Да. Это всё ещё продолжается.
Сейчас подходящий момент, чтобы спросить: что именно происходит? Мир закрыт. Имеют место массовые кремации. Красная Смерть всё ещё шагает из комнаты в комнату. Проведение Олимпийских игр начинает выглядеть не просто безответственно, а гротескно, как памятник корпоративной жадности и политическим амбициям. Призывы японских политиков и врачей отменить Игры — это резкая нота здравомыслия.
Не все, кто заинтересован в Олимпиаде — спекулянты. Работа, карьера и непрерывная человеческая деятельность – тоже реальные цели. Многие добросовестно вложились в Игры — к ним относятся и тысячи спортсменов. К тому же мир на самом деле не закрыт, по крайней мере, для тех, у кого есть деньги на покупку билета.
Всё это — веские причины бросить вызов логике. Но это не настоящие причины, они нематериальные, эмоциональные и по сути, спортивные. В любом случае, дата начала всё ближе, и её не тревожат какие-либо серьезные дебаты о здравомыслии участия», — высказал мнение Роней в авторской колонке.
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