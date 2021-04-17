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США показали форму для церемонии закрытия Олимпиады

США показали форму для церемонии закрытия Олимпиады
Олимпиада 2020 0
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Олимпийская сборная США показала форму, в которой американские спортсмены пройдут на церемониях закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр – 2020 в Токио.

Одежду выпустил бренд Ralph Lauren, который станет экипировщиком американских олимпийцев на седьмые Игры. «После года изоляции и борьбы эти летние Игры являются истинным свидетельством стойкости человеческого духа и универсальной силы спорта, дающей энергию и объединяющей мир. Собираясь вместе, чтобы праздновать и соревноваться, мы также должны принять на себя ответственность за защиту планеты, которую мы все называем своим домом», — приводятся в «инстаграме» компании слова директора по инновациям и брендингу Дэвида Лорена.

Отмечается, что отдельно будет выпущена и форма для церемоний открытия – она будет презентована позже.

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