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Татьяна Волосожар оценила новую форму сборной России для Олимпиады

Татьяна Волосожар оценила новую форму сборной России для Олимпиады
Олимпиада 2020 0
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар оценила новую форму сборной России для Олимпиады.

«Встречают по одёжке. И на Олимпиаде тоже. Спортсменам не всё равно, какая на них форма. Хочется, чтобы было не только удобно, но и красиво! Хотя, конечно, качество ткани, чтобы она была приятная к телу и хорошо «дышала», аккуратность пошива — очень важны. Это всё-таки профессиональная одежда.

Мне нравилась наша форма на каждой Олимпиаде. Но Сочинская особенно запала в душу. До сих пор помню момент, как я её получаю, как один из самых ярких.

Олимпийская коллекция Tokyo-2020, представленная Zasport, я считаю, очень крутая. Лаконично, выдержанно и очень стильно. Я бы с удовольствием пополнила свою коллекцию олимпиек для Игр такой классной кофтой! Кстати, у меня правда есть мини-коллекция из 5-7 олимпиек от форм разных стран. Мы менялись с ребятами на Олимпиадах, и они до сих пор сохранились. Как думаете, какие там страны есть?» — написала Волосожар у себя в "инстаграме".

Пост доступен в "инстаграме" Татьяны Волосожар.

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