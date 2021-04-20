Российские спортсмены завоевали 177 лицензий на Олимпиаду в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о количестве лицензий, которые получили российские спортсмены для выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«По состоянию на сегодняшний день нашими спортсменами завоёвано 177 лицензий в 24 видах спорта. Среди них 138 личных и 39 командных. Всего лицензии для выступления на Играх в настоящее время завоевали 237 наших спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Летние Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей или вовсе быть отменена. Виной тому — опасения правящей в Японии либерально-демократической партии, в которой полагают, что Игры могут быть сопряжены с риском вспышки заражения коронавирусом.
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