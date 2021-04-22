Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

МОК запретил преклонять колено на Олимпиаде в Токио в поддержку BLM

МОК запретил преклонять колено на Олимпиаде в Токио в поддержку BLM
Олимпиада 2020 0
Аудио-версия:

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM) во время Олимпийских игр в Токио (Япония), сообщает Reuters.

Решение было принято на исполкоме МОК, прошедшем 21 апреля. Комитет сослался на правило 50-й Олимпийской хартии, в котором говорится, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках». Представители США выступали за то, чтобы отменить это правило Олимпийской хартии, но МОК оставил его в силе.

Нарушившие запрет атлеты будут подвержены санкциям со стороны организации. Глава комиссии Кристи Ковентри считает, что ничто не должно отвлекать от состязаний и церемоний награждения.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Российские спортсмены завоевали 177 лицензий на Олимпиаду в Токио
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021