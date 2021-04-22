МОК запретил преклонять колено на Олимпиаде в Токио в поддержку BLM

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM) во время Олимпийских игр в Токио (Япония), сообщает Reuters.
Решение было принято на исполкоме МОК, прошедшем 21 апреля. Комитет сослался на правило 50-й Олимпийской хартии, в котором говорится, что «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах и площадках». Представители США выступали за то, чтобы отменить это правило Олимпийской хартии, но МОК оставил его в силе.
Нарушившие запрет атлеты будут подвержены санкциям со стороны организации. Глава комиссии Кристи Ковентри считает, что ничто не должно отвлекать от состязаний и церемоний награждения.
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
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