Валуев отреагировал на решение МОК запретить акцию BLM на Олимпиаде

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.
«МОК правильно сделал. Нечего из Олимпийских игр устраивать политические игрища. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и там преклоняйте колено, сколько хотите.
МОК в политике по самые уши, но таким образом пытается хотя бы сохранить хорошую мину при плохой игре. Откуда я знаю, поможет ли это сплочению спортсменов? К сожалению, решение Международного Олимпийского комитета во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что будут соблазны сделать политические жесты, и справедливо полагают, что на ОИ следует обсуждать не политику, а то, насколько быстро кто бегает и далеко прыгает», — приводит слова Валуева «RT на русском».
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