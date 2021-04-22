Валуев отреагировал на решение МОК запретить акцию BLM на Олимпиаде

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.

«МОК правильно сделал. Нечего из Олимпийских игр устраивать политические игрища. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и там преклоняйте колено, сколько хотите.

МОК в политике по самые уши, но таким образом пытается хотя бы сохранить хорошую мину при плохой игре. Откуда я знаю, поможет ли это сплочению спортсменов? К сожалению, решение Международного Олимпийского комитета во многом вынужденное. Они прекрасно понимают, что будут соблазны сделать политические жесты, и справедливо полагают, что на ОИ следует обсуждать не политику, а то, насколько быстро кто бегает и далеко прыгает», — приводит слова Валуева «RT на русском».