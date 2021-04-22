Губерниев — о запрете акций BLM на ОИ: моих предков тоже унижали, могу подать серию исков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу запрета Международным олимпийским комитетом (МОК) акций в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) во время летних Олимпийских игр в Токио.
«Запрет акций BLM — это абсолютно правильное решение МОК. Выражать свои эмоции зачастую можно и внутри, в том числе и скорбеть. Я с ужасом представил, что гребцы в лодках начали бы вставать на колено. Но, глядя на каноистов, — они одним своим появлением могут символизировать всё, что душе угодно (смеётся). Конечно, я приветствую это решение МОК. Согласно Олимпийской хартии, все политические истории и пропаганды запрещены. Реакции от США? Если они последуют и не будут соответствовать духу Олимпийского движения и хартии — могут делать это на свой страх и риск. За это они будут наказаны, причём справедливо.
Скорбь можно символизировать по-разному. Очень часто флешмобы не имеют никакой подоплёки, связанной с расизмом. Все эти акции BLM превратились в какой-то мейнстрим, моду и соответствие чему-то. Я, например, — потомок крепостных крестьян. Можно пойти далеко: в России дворянами и царизмом было замучено очень много крепостных крестьян. Моих предков унижали предостаточно, причём люди, которые сейчас кичатся своим благородным происхождением. Я тоже могу подать серию исков, а ко мне присоединятся ещё миллионов двести, проживающих не только на территории России», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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