Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

Лев Лещенко: первый концерт Чайковского давно надо было сделать гимном России

Лев Лещенко: первый концерт Чайковского давно надо было сделать гимном России
Олимпиада 2020 0
Аудио-версия:

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал утверждение Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).

«Замечательный выбор! Во всём мире музыку Чайковского знают даже больше, чем гимн России! Можно было, конечно, «Катюшу» или «Подмосковные вечера», но раз они не признали эти композиции, то выбор Чайковского — блистательная идея. Это будет достаточно круто! Вы же знаете, что Чайковский — самый исполняемый в мире композитор на сегодняшний день.

Первый концерт Чайковского — это фантастика. Эту мелодию знает весь мир! Считаю, что именно первый концерт Чайковского давно надо было сделать гимном России. Что это значит? Когда обсуждался вопрос, оставлять гимн Советского союза или нет, было много предложений. Надо было остановить выбор на музыке Чайковского. Но раз она будет звучать в качестве нашего гимна на Олимпиаде, то всё срослось», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Пушной: наша эстрада для мировой культуры не существует, а Чайковский — мировой классик
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021