Лев Лещенко: первый концерт Чайковского давно надо было сделать гимном России

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал утверждение Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).

«Замечательный выбор! Во всём мире музыку Чайковского знают даже больше, чем гимн России! Можно было, конечно, «Катюшу» или «Подмосковные вечера», но раз они не признали эти композиции, то выбор Чайковского — блистательная идея. Это будет достаточно круто! Вы же знаете, что Чайковский — самый исполняемый в мире композитор на сегодняшний день.



Первый концерт Чайковского — это фантастика. Эту мелодию знает весь мир! Считаю, что именно первый концерт Чайковского давно надо было сделать гимном России. Что это значит? Когда обсуждался вопрос, оставлять гимн Советского союза или нет, было много предложений. Надо было остановить выбор на музыке Чайковского. Но раз она будет звучать в качестве нашего гимна на Олимпиаде, то всё срослось», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.