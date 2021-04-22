Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

«Важна победа, а не музыка». Боярский — об утверждении музыки Чайковского вместо гимна РФ

«Важна победа, а не музыка». Боярский — об утверждении музыки Чайковского вместо гимна РФ
Олимпиада 2020 0

Актёр театра и кино, певец Михаил Боярский высказался на тему утверждения Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).

«Если другого выхода нет, пускай будет Чайковский. Это непринципиально, важна победа, а не музыка. Конечно, она символизирует нашу душу. А Чайковский вполне соответствует нашему настроению», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Губерниев — о музыке Чайковского вместо гимна РФ: представляю, как разозлятся наши недруги
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021