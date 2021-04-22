«Важна победа, а не музыка». Боярский — об утверждении музыки Чайковского вместо гимна РФ

Актёр театра и кино, певец Михаил Боярский высказался на тему утверждения Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).



«Если другого выхода нет, пускай будет Чайковский. Это непринципиально, важна победа, а не музыка. Конечно, она символизирует нашу душу. А Чайковский вполне соответствует нашему настроению», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.