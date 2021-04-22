«Слава богу, эпопея закончилась». Валуев — о музыке Чайковского вместо гимна России на ОИ

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался на тему утверждения Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).



«Слава богу! Эта эпопея закончилась, хватит на эту тему. Было много споров? Всё нормально», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Ранее на тему утверждения музыки Чайковского в качестве гимна России на Олимпийских играх высказывался депутат Государственной Думы Игорь Лебедев.