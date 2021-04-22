«Я первой предложила Чайковского!» Татьяна Тарасова — о замене гимна России на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала утверждение Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).



«Я первой предложила Чайковского! Сделали, как и я хотела. Его знают больше, чем гимн. Я очень довольна, думаю, ничего больше не изменится», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее утверждение музыки Чайковского в качестве гимна России на Олимпийских играх прокомментировал бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.