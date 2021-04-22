Зайцев — о замене гимна России на ОИ: пусть у США на флаге будет мусульманский полумесяц!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев жёстко высказался на тему утверждения Международным олимпийским комитетом музыки Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).



«При чём здесь гимн? Вообще возмущает сам факт того, что политические решения распространяются на спорт. Какого хрена запрещают символику на форме и гимн?! Пьер де Кубертен перевернулся в гробу раз пять. Ерундой они занимаются, грубо говоря. Занимайтесь развитием спорта! Стреляют из пушки по воробьям — выдумывают то одно, то второе.



У каждой страны есть свой гимн. Я уважаю Петра Ильича Чайковского, но это неправомерный запрет. Мы прославляем свою страну под наш гимн. Завтра мне скажут поменять отчество, потому что у меня папа русский.



С МОК надо было разговаривать намного жёстче. У нас есть гимн! Пусть у американцев на флаге вместо звёзд будет мусульманский полумесяц!» — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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