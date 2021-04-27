В Японии возмутились тренировками российских спортсменов на Курилах

Сборная России по сёрфингу в преддверии Олимпийских игр в Токио (Япония) проводит тренировки на Кунашире — одном из Курильских островов. В Японии это решение национальной команды России многим пришлось не по нраву.



В частности, в издании Daily Shincho опубликовали материал, где раскритиковали тренировки россиян на Кунашире. Авторы статьи считают, что серфингисты обследовали Тихоокеанское побережье острова, составляя при этом специальную карту.

Проблема принадлежности южных Курильских островов — территориальный спор между Российской Федерацией и Японией. По окончании Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается японской стороной.



Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.