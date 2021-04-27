Поздняков рассказал о преимуществе, которое есть у российских спортсменов перед ОИ в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что многие российские спортсмены заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио (Япония) проведут на дальневосточных базах, что будет большим преимуществом для них.

«Многие команды поедут готовиться на российский Дальний Восток, чтобы пройти там акклиматизацию. Это для нас огромное преимущество — возможность использовать наши базы на Дальнем Востоке.

Очень рекомендуем спортсменам и членам делегации пройти вакцинацию, чтобы избежать негативных последствий, связанных с пандемией. Уверен, что наши спортсмены и тренеры подойдут очень ответственно к этому моменту», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.