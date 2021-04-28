Решение о допуске японских болельщиков на стадионы Олимпиады будет принято в июне

Окончательное решение о допуске японских болельщиков на объекты проведения Олимпийских игр будет принято в июне. Об этом сообщила министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава.
«Что касается количества зрителей на стадионах, то мы договорились принять решение на этот счёт в июне. Сейчас сложно предсказать, какой будет ситуация с распространением коронавируса», — приводит слова Марукавы ТАСС.
Сообщается также, что распространение разных штаммов коронавируса усложняет задачу по прогнозированию дальнейшей обстановке в стране. По словам Тамаё, главная цель — проведение безопасных Олимпийских игр.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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