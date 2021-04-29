Три варианта музыки Чайковского будут представлены для Олимпийских игр

Народный артист России, пианист Денис Мацуев собирается представить общественности порядка трёх вариантов исполнения фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, сообщает ТАСС. Музыка заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).
«Здесь не надо бежать впереди паровоза, всё гениальное уже написано. Единственное, главная тема и так длится полторы минуты, и на чемпионате мира по фигурному катанию (когда звучал концерт Чайковского) мне музыка показалась оборванной. Да, красиво звучало, но тема обрубается. Так как концерт идёт в развитии, то там нет окончания, яркой коды, и каждый гимн заканчивается торжественно, а здесь тема обрывается и не закончена.
Я сделаю два-три варианта, и мы их, может быть, представим общественности: музыкантам, спортсменам, актёрам. Чтобы вся ответственность была не на мне, а было общее решение. Но вопрос здесь не в том, чтобы я что-то писал — Петр Ильич всё прекрасно написал», — приводит слова Мацуева ТАСС.
В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до середины декабря 2022 года, а в честь их побед не может звучать государственный гимн.
- 29 апреля 2021
-
17:38
- 28 апреля 2021
-
17:24
- 27 апреля 2021
-
21:06
-
20:50
- 23 апреля 2021
-
23:24
-
18:25
-
00:28
- 22 апреля 2021
-
20:17
-
19:13
-
18:55
-
18:41
-
18:37
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
17:23
-
14:23
-
14:10
-
13:00
- 21 апреля 2021
-
21:23
- 20 апреля 2021
-
19:41
- 19 апреля 2021
-
23:24
-
20:36
- 18 апреля 2021
-
13:47
-
00:56
- 17 апреля 2021
-
16:15
-
15:43
-
15:11
-
14:39
-
11:51
- 16 апреля 2021
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
10:54
-
00:10