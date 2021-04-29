Три варианта музыки Чайковского будут представлены для Олимпийских игр

Народный артист России, пианист Денис Мацуев собирается представить общественности порядка трёх вариантов исполнения фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, сообщает ТАСС. Музыка заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).



«Здесь не надо бежать впереди паровоза, всё гениальное уже написано. Единственное, главная тема и так длится полторы минуты, и на чемпионате мира по фигурному катанию (когда звучал концерт Чайковского) мне музыка показалась оборванной. Да, красиво звучало, но тема обрубается. Так как концерт идёт в развитии, то там нет окончания, яркой коды, и каждый гимн заканчивается торжественно, а здесь тема обрывается и не закончена.

Я сделаю два-три варианта, и мы их, может быть, представим общественности: музыкантам, спортсменам, актёрам. Чтобы вся ответственность была не на мне, а было общее решение. Но вопрос здесь не в том, чтобы я что-то писал — Петр Ильич всё прекрасно написал», — приводит слова Мацуева ТАСС.



В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до середины декабря 2022 года, а в честь их побед не может звучать государственный гимн.