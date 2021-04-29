Министр спорта рассказал о подготовке сборной России к Олимпийским играм

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о подготовке национальной команды к Олимпийским играм в Токио (Япония) и Пекине (Китай).

«Подготовка к Олимпиадам идёт в рабочем режиме. Все федеральные базы активно работают по обеспечению максимально комфортных условий. Конечно, с соблюдением требований по минимизации и исключением рисков заболеваний. Надеемся, что заключительный этап подготовки к Играм в Токио и продолжение к Играм в Пекине пройдут, как и запланировано.

Хочу поблагодарить ОКР и все федерации. Мы действуем слаженно, в том числе и с международными федерациями. Потому что предстоит участие в квалификационных соревнованиях и отборочных турнирах. Надеюсь, что будут завоеваны дополнительные лицензии», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».