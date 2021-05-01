Ильиных и Полякова не сумели завоевать олимпийскую лицензию в прыжках в воду

Сегодня, 1 мая, в Токио (Япония) стартовал Кубок мира по прыжкам в воду, являющийся заключительным этапом отбора на Олимпийские игры.

Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова заняли седьмое место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина и не сумели таким образом завоевать для России лицензию на участие в Олимпиаде.



Олимпийские путёвки достались национальным командам Италии, Германии, США и Великобритании. Ранее лицензии получили сборные Китая и Канады.



Прыжки в воду Кубок мира. Токио, Япония.

Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Чан Яни/Чен Ивен (Китай) – 317,16

2. Дженнифер Абель/Мелисса Ситрини (Канада) – 289,98

3. Кьяра Пеллакани/Елена Берточчи (Италия) – 283,77

…7. Кристина Ильиных/Мария Полякова (Россия) – 272,94.