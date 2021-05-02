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Кузнецов и Шлейхер завоевали олимпийскую квоту в прыжках в воду с трамплина

Кузнецов и Шлейхер завоевали олимпийскую квоту в прыжках в воду с трамплина
Олимпиада 2020 / Прыжки в воду 0

В Токио (Япония) продолжаются соревнования в Кубке мира по прыжкам в воду, являющиеся заключительным этапом отбора на Олимпийские игры. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли третье место в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина и завоевали для России олимпийскую лицензию в этом виде программы.

Прыжки в воду Кубок мира. Токио, Япония.
Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Дэниел Гудфеллоу/Джек Ло (Великобритания) — 440,94
2. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) — 433,92
3. Кузнецов и Шлейхер (Россия) — 415,86.

Всего разыгрывалось четыре лицензии. Места национальных команд Китая, Великобритании, Японии и Мексики в распределении квот не принимались во внимание, так как ранее эти сборные уже получили их в этом виде программы.

Ильиных и Полякова не сумели завоевать олимпийскую лицензию в прыжках в воду
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