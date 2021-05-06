Сборная России по вольной борьбе получила максимальную квоту на Олимпийские игры

Сегодня, 6 мая, российский борец вольного стиля Сергей Козырев на квалификационном турнире в Софии (Болгария) вышел в финал, где встретится с представителем Индии Сумитом Сумитом. Таким образом, россиянин обеспечил для сборной России последнюю путёвку на Олимпиаду в Токио (Япония) в весовой категории до 125 кг.



Российские борцы-вольники будут представлены на Играх в Японии во всех шести весовых категориях. Ещё пять олимпийских лицензий российские борцы вольного стиля гарантировали себе на чемпионате мира 2019 года.



Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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