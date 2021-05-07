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Женская сборная России по борьбе впервые с 2008 года выступит на ОИ в полном составе

Женская сборная России по борьбе впервые с 2008 года выступит на ОИ в полном составе
Олимпиада 2020 / Борьба 0
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Женская сборная России по борьбе впервые с 2008 года и после увеличения количества весовых категорий в женской борьбе с 4 до 6 будет представлена на Олимпийских играх в полном составе. Это стало известно после того, как на мировом квалификационном лицензионном турнире в Софии (Болгария) определились финалистки в женской борьбе. Все три россиянки, Ольга Хорошавцева, Вероника Чумикова и Любовь Овчарова, сумели выйти в финал и получили недостающие лицензии.

Кроме России по шесть спортсменок в Токио выставят команды Японии, США, Китая и Монголии.

В весовой категории до 53 кг Хорошавцева только в первом поединке с Юлией Леорда позволила сопернице продержаться до конца поединка 4-2. Все остальные победы россиянка одержала уверенно с явным преимуществом, не оставляя соперницам шансов.

Чумикова (до 57 кг) прошла очень сложную сетку, одержав в четвертьфинале трудовую победу над чемпионкой Европы — 2019 Эмесе Барка из Венгрии и выиграв у норвежки Грейс Буллен в драматичном полуфинале.

Овчарова (до 62 кг) в четвертьфинале взяла реванш у Кристы Инче из Румынии, а в полуфинале справилась с Луизой Неймеш из Германии.

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