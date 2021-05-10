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Панкратов: шесть российских шансов могут быть перечёркнуты тремя иностранными фамилиями

Панкратов: шесть российских шансов могут быть перечёркнуты тремя иностранными фамилиями
Олимпиада 2020 / Плавание 0
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказал мнение о возможности триумфа российских пловцов на Играх в Токио.

«Здесь есть несколько составляющих. На протяжении даже самых успешных для нашей страны Олимпиад у нас в команде были один, максимум два лидера, способных гарантированно бороться за медали. Женя Садовый и Саша Попов — в Барселоне, Попов и Панкратов — в Атланте, Стася Комарова, Аркадий Вятчанин, Юля Ефимова — в более поздние годы. Сейчас таких спортсменов в сборной минимум шестеро. Иначе говоря, столь массовой россыпи потенциальных звёзд не наблюдалось даже на Играх-1980 в Москве, где сборная СССР завоевала восемь золотых наград. Но есть проблема: если всего три наших соперника приедут в Токио в своей лучшей форме, все надежды могут пойти к чертям. То есть шесть российских шансов могут быть перечёркнуты тремя иностранными фамилиями.

Смотрите: мы рассчитываем на золотые медали прежде всего в плавании на спине, где будут выступать чемпион мира Евгений Рылов и Климент Колесников. Если Райан Мёрфи (трёхкратный олимпийский чемпион — 2016. — Прим. «Чемпионата») окажется в Токио на пике формы, соперничать с ним, боюсь, не сможет ни тот, ни другой. Ни на сотне, ни на дистанции 200 м. Такая же ситуация в женском брассе: если Лилли Кинг (двукратная олимпийская чемпионка — 2016 и семикратная чемпионка мира. — Прим. «Чемпионата») подтянула 200 м, а на сотне она традиционно сильна, фаворитом на обеих дистанциях будет именно она. У Антона Чупкова (чемпиона и рекордсмена мира. — Прим. «Чемпионата») прекрасные позиции на 200 м брассом, но если японец Иппэй Ватанабе, которому принадлежал рекорд мира до того, как его побил Антон, окажется готов к чупковскому финишу, то и здесь наши шансы могут стать довольно призрачными», — приводит слова Панкратова RT.

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