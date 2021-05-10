Около 60% жителей Японии выступили за отмену Олимпийских игр в Токио

По данным общенационального опроса, проведенного японским изданием The Yomiuri Shimbun с 7 по 9 мая, 59% респондентов заявили, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены.
Среди тех, кто высказался за проведение Олимпиады, настаивают на полном отсутствии зрителей, а 16% — на необходимости ввести ограничение на количество зрителей на трибунах. Отметим, что число противников проведения Игр больше именно в тех префектурах, где будут проходить соревнования. Там за отмену высказались 64% жителей. В остальных регионах Японии – 57%. В самом Токио 61% респондентов заявили, что Игры следует отменить. В настоящее время в Японии действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.
Правительство Японии планирует провести Игры в соответствии с графиком, а решение об ограничении количества зрителей будет принято оргкомитетом в июне, сообщает The Japan News.
- 10 мая 2021
-
19:54
-
00:06
- 9 мая 2021
-
23:41
-
21:19
- 8 мая 2021
-
19:07
- 7 мая 2021
-
22:50
-
17:36
-
00:24
- 6 мая 2021
-
22:52
-
14:43
-
14:22
- 3 мая 2021
-
17:27
- 2 мая 2021
-
14:24
-
12:21
- 1 мая 2021
-
16:16
- 30 апреля 2021
-
18:14
-
12:55
-
12:48
- 29 апреля 2021
-
21:06
-
19:56
-
17:38
- 28 апреля 2021
-
17:24
- 27 апреля 2021
-
21:06
-
20:50
- 23 апреля 2021
-
23:24
-
18:25
-
00:28
- 22 апреля 2021
-
20:17
-
19:13
-
18:55
-
18:41
-
18:37
-
18:30
-
18:24
-
18:15