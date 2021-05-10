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Около 60% жителей Японии выступили за отмену Олимпийских игр в Токио

Около 60% жителей Японии выступили за отмену Олимпийских игр в Токио
Олимпиада 2020 0
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По данным общенационального опроса, проведенного японским изданием The Yomiuri Shimbun с 7 по 9 мая, 59% респондентов заявили, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены.

Среди тех, кто высказался за проведение Олимпиады, настаивают на полном отсутствии зрителей, а 16% — на необходимости ввести ограничение на количество зрителей на трибунах. Отметим, что число противников проведения Игр больше именно в тех префектурах, где будут проходить соревнования. Там за отмену высказались 64% жителей. В остальных регионах Японии – 57%. В самом Токио 61% респондентов заявили, что Игры следует отменить. В настоящее время в Японии действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Правительство Японии планирует провести Игры в соответствии с графиком, а решение об ограничении количества зрителей будет принято оргкомитетом в июне, сообщает The Japan News.

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