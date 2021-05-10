Около 60% жителей Японии выступили за отмену Олимпийских игр в Токио

По данным общенационального опроса, проведенного японским изданием The Yomiuri Shimbun с 7 по 9 мая, 59% респондентов заявили, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены.

Среди тех, кто высказался за проведение Олимпиады, настаивают на полном отсутствии зрителей, а 16% — на необходимости ввести ограничение на количество зрителей на трибунах. Отметим, что число противников проведения Игр больше именно в тех префектурах, где будут проходить соревнования. Там за отмену высказались 64% жителей. В остальных регионах Японии – 57%. В самом Токио 61% респондентов заявили, что Игры следует отменить. В настоящее время в Японии действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.



Правительство Японии планирует провести Игры в соответствии с графиком, а решение об ограничении количества зрителей будет принято оргкомитетом в июне, сообщает The Japan News.