Российским болельщикам начали возвращать деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио

Российские болельщики начали получать деньги за приобретённые билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио (Япония). Игры состоятся без болельщиков из-за рубежа из-за пандемии коронавируса.
«Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно делать. Сейчас они уже оформляют заявления на возврат. Думаю, часть болельщиков уже получила свои деньги», — приводит слова Марии Изотовой, являющейся авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Японии и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, ТАСС.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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