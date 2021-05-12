Исполнительный директор ВОЗ рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио.

«Проделана громадная работа над практическими руководствами для прибывающих команд и делегаций. Значительная часть подготовки относится к тестированию, мерам карантина и пребывания спортсменов, а также мер, принятых в олимпийских деревнях, на тренировочных площадках и вокруг самих объектов.



Кроме того, существует вопрос посещаемости самих объектов, и я считаю, что японские власти и МОК до сих пор не приняли окончательных решений относительно уровня посещаемости этих объектов из-за различий в ситуации с заболеваемостью в самой Японии. Мы оставим это на усмотрение властей Японии, которые обладают высокой компетенцией, чтобы решить, какой уровень посещаемости может иметь место на Олимпийских играх.

Цель защиты спортсменов состоит в том, чтобы предотвратить контакты, создать среду безопасности для спортсменов, а также для всех, кто посещает соревнования, создать среду безопасности вокруг самих объектов. Некоторые из этих решений не могут быть приняты до тех пор, пока мероприятие не приблизится к старту, потому что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в то время. Поэтому со стороны организаторов вовсе не является ошибкой то, что пока они не приняли определённых решений.

Мы надеемся, что Олимпийские игры состоятся. За последние полгода мы видели множество других спортивных событий с очень серьёзными мерами безопасности. Без зрителей, со специальными «пузырями», мероприятиями для спортсменов и всех остальных», — приводит слова Райана Inside the Games.