Города Японии заявили о нежелании принимать участников ОИ из-за вспышки коронавируса

В десятках японских городов заявили об отказе принимать участников Олимпийских игр-2020 из-за опасений, что медицинская система будут перегружена на фоне новой волны коронавирусной инфекции. Об этом информирует Nikkei.

Сообщается, что 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приёма международных участников, решили не принимать иностранцев до начала Олимпиады.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Ранее сообщалось, что российские болельщики начали получать деньги за приобретённые билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио.