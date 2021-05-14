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Профсоюз врачей Японии призвал отменить Олимпиаду в Токио

Профсоюз врачей Японии призвал отменить Олимпиаду в Токио
Олимпиада 2020 0

Профсоюз врачей Японии призвал правительство страны отменить проведение Олимпийских игр в Токио в связи с ситуацией по распространению COVID-19.

Японские врачи считают, что организация крупных международных соревнований в нынешней ситуации с коронавирусом – безответственное решение. Тем более, что сейчас врачи, которые должны были участвовать в Играх как волонтеры, вынуждены оставаться на переработках в больницах.

«Для спортсменов это будет тяжело, но кто-то должен сказать об этом. Соревнования необходимо отменить. Самая важная задача страны — защита жизней своих граждан. Есть сомнения, готово ли правительство всерьёз бороться с коронавирусом. Думаю, пора показать в этом вопросе четкую позицию», – приводит слова представителя профсоюза Наото Уэямы NHK.

Напомним, Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год и должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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