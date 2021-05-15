Чемпион мира велогонщик Жюлиан Алафилипп решил пропустить Олимпиаду в Токио

Чемпион мира 2020 года французский профессиональный шоссейный велогонщик Жюлиан Алафилипп, выступающий за бельгийскую команду Мирового тура Deceuninck-Quick Step, заявил о решении пропустить Олимпийские игры в Токио.

«После долгих раздумий и согласования с тренерами сборной Франции и моей команды Deceuninck-Quick Step сообщаю, что не буду участвовать в отборе на Олимпийские игры в Токио. Это личное и хорошо продуманное решение.

Я определил цели на конец сезона и сделал выбор. Буду горд надеть майку сборной Франции на следующий чемпионат мира. А национальной команде желаю всего наилучшего на Олимпиаде», — написал Алафилипп на своей странице в «Инстаграме».

Накануне старта Игр Алафилиппу предстоит впервые стать отцом.

На Олимпиаде года в Рио-де-Жанейро он был четвёртым. В год домашних для гонщика Игр ему исполнится только 32 года.

В сезоне-2021 он успешно выступал на однодневных классических гонках. Ожидается, что в сентябре он будет защищать свой титул чемпиона мира.