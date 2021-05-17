83% жителей Японии выступили против проведения Олимпиады летом 2021 года

43% жителей Японии, принявших участие в социологическом опросе газеты The Asahi Shimbun на тему целесообразности проведения Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса, выступили за отмену Игр. Ещё 40% высказались за повторную отсрочку соревнований. Обе цифры превышают данные полученные во время аналогичных опросов, проведённых в марте и апреле.

При этом число японцев, поддерживающих проведение Игр этим летом, сократилось за последний месяц в два раза — с 28 до 14%. Однако если Олимпиада всё же пройдёт, то 59% респондентов выступают против зрителей на трибунах.

Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена на год и должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Уже решено, что иностранные болельщики не будут допущены на трибуны. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.