Ассоциация медицинских работников Токио призвала отменить Олимпийские игры в Японии

Ассоциация медицинских работников Токио, куда входят около 6000 врачей, призвала власти страны добиваться решения об отмене Олимпийских игр из-за непростой ситуации с коронавирусом. Об этом информирует Reuters.



«Мы настоятельно просим власти убедить Международный олимпийский комитет в том, что проведение Олимпийских игр является сложной задачей, и потому следует добиваться решения об отмене Олимпиады», — говорится в письме.



Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Ранее сообщалось, что 83% жителей Японии выступили против проведения Игр летом 2021 года.

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