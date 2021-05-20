Утверждено расписание подготовки женской сборной России по гандболу к ОИ в Токио

Женская сборная России по гандболу начнёт подготовку к Олимпиаде в Токио (Япония) 14 июня. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.



В общей сложности до отправления в Японию российская сборная проведёт три сбора и примет участие в одном международном турнире.



Первый сбор состоится 14–26 июня на базе «Юг Спорт» в Сочи, второй — с 28 июня по 1 июля в Новогорске. С 1 по 4 июля россиянки сыграют на турнире в Нидерландах, где им предстоит провести встречи с национальными командами Нидерландов и Швеции. Последний сбор гандболистки проведут в Новогорске 8-16 июля.



Вылет в Японию запланирован на 17–18 июля. Сообщается, что по прибытии команда проведёт адаптивный сбор и, возможно, товарищеские игры. В олимпийском турнире россиянки стартуют 25 июля матчем со сборной Бразилии. Соперницами россиянок по групповому раунду стали команды Испании, Венгрии, Швеции и Франции.