ОИ-2020 в Токио будут проведены даже при режиме чрезвычайной ситуации

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сообщил, что летние Олимпийские игры в Токио будут проведены даже в случае, если Япония введёт режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Мы успешно провели пять тестовых соревнований во время чрезвычайного положения в Токио. Все планы по защите спортсменов основаны на самых худших возможных сценариях развития событий, поэтому Олимпиада может проводиться независимо от того, существует чрезвычайное положение или нет», — приводит слова Коутса журналист Мотоко Рич в своём "твиттере".

Олимпийские игры в столице Японии были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Они состоятся с 23 июля по 8 августа. Сейчас режим чрезвычайной ситуации введён в девяти префектурах страны. Меры были введены до 31 мая.