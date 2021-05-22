Волков высказался о шансах Ефимовой выступить на дистанции 200 м брассом на ОИ в Токио

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Дмитрий Волков высказался о шансах российской пловчихи Юлии Ефимовой выступить на дистанции 200 м брассом в Токио-2021. Спортсменка не прошла олимпийский отбор на чемпионате России, но стала третьей на чемпионате Европы.



«На мой взгляд, федерация не должна делать исключений, если это не прописано в уставе. Это лишь подтвердит объективность критериев отбора и не даст никому усомниться в том, что правила работают. Конечно, есть примеры, когда справедливость и его величество результат оказываются выше, это тоже критерий. Вопрос в том, как к нему отнесутся.

Всё будет решено в рамках некого коллегиального решения экспертного сообщества. Если коллеги смогут договориться и если те, кто рассчитывает на Олимпиаду, смогут уступить своё место сильнейшему, не будучи при этом ущемлёнными в правах, то так тому и быть. В остальных случаях должны работать ранее оговоренные критерии.



Ефимова продолжает удивлять, она продолжает оставаться в мировом топе несмотря на свои социальные сети и социальную зрелость, она способна быть разнообразной и всегда интересной, не только в спорте. Пожелаю ей успеха летом, она достойна победы на Олимпиаде.

Сделать это ей будет невероятно сложно. Она не настолько сильна как, например, в 2013 году. Но на Олимпиаде результаты могут быть ниже, а статус олимпийского чемпиона всё равно не будет девальвирован. Мы ждём Олимпиаду как праздник, и я уверен, что этот праздник состоится. Её результат дает ей шанс через несколько месяцев проявить себя с лучшей стороны в Токио», — приводит слова Волкова ТАСС.