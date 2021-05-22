Организаторы Игр в Токио склоняются к варианту их проведения с местными болельщиками

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио (Япония) и власти страны-хозяйки склоняются к варианту их проведения с допуском определённого количества местных жителей на спортивные объекты. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.
Сообщается об опасениях организаторов необходимости ввода дополнительных ограничений в случае, если болельщики, не получившие возможность посетить спортивные мероприятия, будут создать скопления в местах городской инфраструктуры. Однако решение о допуске зрителей, скорее всего, будет принято непосредственно перед стартом Игр.
По сведениям источника, вариант со зрителями поддерживают и премьер-министр Японии Есихидэ Суга.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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