МОК предоставит вакцины от коронавируса для 20 000 человек в Японии

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит вакцины против COVID-19 примерно для 20 000 человек в Японии, которые намерены участвовать или работать на Олимпийских играх в Токио, сообщает агентство Киодо.

Таким образом МОК хочет повысить безопасность спортивного мероприятия, которое будет проводиться во время пандемии коронавируса.

Спортивный чиновник, который прокомментировал новость на условиях анонимности, сказал, что вакцины, скорее всего, будут бесплатно предлагаться спортсменам и персоналу в Японии, темпы вакцинации в которой отстают от других развитых стран, и подавляющее большинство людей ещё не вакцинировано.

По оценкам, около 2500 японских олимпийских и паралимпийских спортсменов нуждаются в вакцинах от COVID-19. Сотрудники, которые получат вакцины, разработанные американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. и её немецким партнёром BioNTech SE, — это те, кто будет находиться в тесном контакте со спортсменами, волонтёрами, переводчиками и судьями.