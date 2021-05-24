Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Токийские депутаты требуют от премьер-министра отменить проведение Олимпиады-2020

Токийские депутаты требуют от премьер-министра отменить проведение Олимпиады-2020
Лидия Шейко
Комментарии

Более 130 депутатов из муниципалитетов токийского района Тама подали требование к премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге и губернатору Токио Юрико Коикэ отменить Олимпийские и Паралимпийские игры — 2020 из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Киодо.

Требование подписали 137 депутатов местных собраний и законодательной ассамблеи префектуры Токио.

В мае начался сбор подписей в поддержку петиции, требующей отменить Олимпиаду и Паралимпиаду из-за ковида. Сейчас её подписали 386 тысяч человек. Ранее с требованием отмены Олимпиады также выступали профсоюз врачей Японии и ассоциация врачей Токио.

До открытия Олимпиады осталось 60 дней. Проведение Игр запланировано на период с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
МОК предоставит вакцины от коронавируса для 20 000 человек в Японии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021