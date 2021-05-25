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Япония может потерять почти $ 17 млрд в случае отмены Олимпийских игр в Токио

Япония может потерять почти $ 17 млрд в случае отмены Олимпийских игр в Токио
Виталий Весёлый
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Япония в случае отмены Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио потеряет приблизительно 1,81 триллиона йен ($ 17 миллиардов), информирует Kyodo со ссылкой на данные Исследовательского института Номура.

Примечательно, что эксперты предостерегают о ещё больших экономических потерях для страны в случае, если власти введут новый режим чрезвычайной ситуации.

«Даже если Игры будут отменены, экономический ущерб будет меньше, чем ущерб от режима чрезвычайной ситуации», — сказал представитель института Такахиде Киути.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Теги Олимпиада 2020 ОИ-2020 •••

Заглавное фото: Carl Court/Getty Images

Источник: Kyodo

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