Официальный партнёр Олимпиады в Токио призвал отменить Игры

Японская газета Asahi Shimbun, являющаяся официальным партнёром летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить Игры. В материале, опубликованном на сайте издания, подчёркивается, что ситуация с пандемией коронавируса представляет собой угрозу для общественной безопасности, в связи с чем проведение Олимпиады не представляется целесообразным.
«Мы просим премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр. Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он будет в безопасности. К сожалению, это не так», — отмечается в материале.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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