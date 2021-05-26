В оргкомитете ОИ в Токио отреагировали на призыв официального партнёра отменить Игры

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто, комментируя материал газеты Asahi Shimbun, являющейся официальным партнёром Игр, сказал, что для новостных порталов вполне естественно иметь различные мнения по поводу Олимпиады. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Asahi Shimbun призвала отменить Олимпиаду в Токио. В материале, опубликованном на сайте издания, подчёркивается, что ситуация с пандемией коронавируса представляет собой угрозу для общественной безопасности, в связи с чем проведение Игр не представляется целесообразным.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.