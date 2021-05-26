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ВАДА опробует новый метод выявления допинга на Олимпиаде в Токио

ВАДА опробует новый метод выявления допинга на Олимпиаде в Токио
Виталий Весёлый
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) одобрило новый метод для выявления запрещённых веществ, который будет опробован на Олимпийских играх в Токио (Япония), информирует First Post.

Способ заключается в анализе засохшей крови. Сообщается, что этот метод будет более удобен для спортсменов. В организации высоко оценили такой подход.

«Идея заключается в том, чтобы из крови, которую мы будем брать как часть биологического паспорта спортсмена, будут взяты несколько капель и нанесены на сухую матрицу (нечто вроде промокательной бумаги), которая позволит нам более точно определять различные субстанции», — сказал научный руководитель ВАДА Оливье Рабин.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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