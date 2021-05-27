В Японии заговорили о появлении нового штамма коронавируса в случае проведения ОИ в Токио

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что массовое скопление спортсменов со всего мира (более 200 стран) на Олимпийских играх в Токио может способствовать появлению нового штамма коронавируса.



«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем исключать возможность появления нового штамма вируса после Олимпийских игр.

Если такая ситуация возникнет, это может означать, что новый штамм вируса, который возникнет в Токио, будет назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и предметом критики в течение следующих 100 лет. Кроме того, народ Японии не может не возмущать заявление МОК о проведении Игр даже в условиях чрезвычайного положения», — приводит слова Уеямы The Japan Times.