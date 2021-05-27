15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2028 Новости

В Японии заговорили о появлении нового штамма коронавируса в случае проведения ОИ в Токио

В Японии заговорили о появлении нового штамма коронавируса в случае проведения ОИ в Токио
Комментарии

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что массовое скопление спортсменов со всего мира (более 200 стран) на Олимпийских играх в Токио может способствовать появлению нового штамма коронавируса.

«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем исключать возможность появления нового штамма вируса после Олимпийских игр.

Если такая ситуация возникнет, это может означать, что новый штамм вируса, который возникнет в Токио, будет назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и предметом критики в течение следующих 100 лет. Кроме того, народ Японии не может не возмущать заявление МОК о проведении Игр даже в условиях чрезвычайного положения», — приводит слова Уеямы The Japan Times.

Материалы по теме
Петиция за отмену Олимпийских игр в Токио собрала 400 тысяч подписей
Комментарии