Четыре варианта музыки Чайковского представлены в качестве замены гимна России для ОИ

Народный артист России, пианист Денис Мацуев представил Олимпийскому комитету России четыре варианта исполнения фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Музыка заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Я представил четыре варианта. В конечном итоге, как я понимаю, ещё ничего не решено, потому что, как ни странно, это выбирается вместе с МОК. Я постарался сделать более-менее законченный вариант, насколько это возможно. Так как протокольные мероприятия существенно ограничены во времени, тайминг фрагментов составляет полторы минуты.

Это нелёгкая задача, потому что концерт Чайковского идёт 33 минуты, это даже, я бы сказал, искусственная задача. Вырезать что-то из концерта Чайковского, касаться святого — дело опасное. Я его сыграл более 300 раз в своей жизни. Я сделал, насколько это возможно, законченную форму. Самое главное, чтобы эта музыка звучала как можно чаще на Играх. Но в конце скажу, что ни одна, даже самая гениальная, музыка, не заменит гимн», — приводит слова Мацуева «Р-Спорт».



В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до середины декабря 2022 года, а в честь их побед не может звучать государственный гимн.