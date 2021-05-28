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Евросоюз поддерживает проведение Олимпиады в Токио летом 2021 года

Евросоюз поддерживает проведение Олимпиады в Токио летом 2021 года
Никита Паглазов
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Евросоюз сообщил, что поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Мы поддерживаем безопасное проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года этим летом в качестве символа глобального единства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщается в совместном заявлении по итогам видеосаммита Евросоюз-Япония на сайте ЕС.

Ранее сообщалось, что большинство японцев выступили за отмену или перенос Олимпиады, также против проведения Игр протестовала ассоциация врачей. В настоящее время в большинстве префектур Японии, принимающих Олимпиаду, в том числе в Токио, действует режим чрезвычайной ситуации.

Джон Коутс, глава координационной комиссии Олимпиады на прошлой неделе заявил, что Игры в Токио пройдут, даже если в столице Японии будет режим чрезвычайной ситуации.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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