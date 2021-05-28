Глава МОК Томас Бах привился от коронавируса
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привился от коронавируса.
«Во главе всех антиковидных правил — возможность привиться от коронавируса. Это увеличит не только вашу безопасность, но и тех, кто вас окружает, — коллег и жителей Японии. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. Ваши национальные комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут.
Могу вам сказать, что я сделал два укола и, как вы видите, нахожусь в хорошей форме», — сказал Бах во время Международного форума спортсменов, передаёт агентство ТАСС.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Их проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.
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