Япония продлит режим чрезвычайной ситуации в девяти префектурах до 20 июня

Власти Японии планируют продлить режим чрезвычайной ситуации в девяти префектурах до 20 июня в связи с коронавирусом, сообщает Kyodo.
Режим ЧС был введён в Токио, Осаке, Киото, Хего, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо, ранее планировалось, что он продлится до 31 мая. В Окинаве ограничительные меры сразу вводили до 20 июня.
Рестораны, в которых можно заказать алкоголь, закрыты, а остальные заведения работают до 20:00. Ограничено посещение спортивных турниров и концертов. В некоторых регионах число заболевших сокращается. Однако премьер-министр Есихидэ Суга считает, что «в целом ситуация крайне непредсказуема».
«Уровень инфекции необходимо снизить до управляемого, чтобы мы не видели большого увеличения числа заболевших в будущем», – отметил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Олимпиада в Токио будет проведена, даже если в Японии будет действовать режим ЧС.
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