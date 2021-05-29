МОК обяжет участников Олимпийских игр в Токио принять риски, связанные с коронавирусом

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует обязать всех спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио (Япония), возложить на себя все риски, связанные с возможностью заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Kyodo. Атлеты должны будут подписать соответствующий документ, сообщает источник.
«Поскольку вы, должно быть, следили за новостями о коронавирусе по всему миру, ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может взять на себя гарантии в этом отношении. Это риск, который берём на себя все мы», — сказала главный операционный директор МОК Лана Хаддад.
Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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