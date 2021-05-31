Президент ОКР рассказал, сколько потратят на поездку российских спортсменов на ОИ в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, во сколько обойдётся поездка российских спортсменов на Олимпиаду в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа.
«На данный момент смета составляет приблизительно 300 млн руб., но, скорее всего, сумма возрастёт. Что касается дополнительных расходов из-за переноса Игр, то это порядка 40 млн руб., связанных с пандемией. При этом мы сейчас в процессе переговоров о возврате средств за неиспользованные билеты на соревнования и гостиничные номера, которые не будут задействованы из-за значительного сокращения количества гостей и официальных лиц.
Сколько потратили на подготовку к Играм? Суммарно порядка 1,2 млрд руб. Большая часть — это дополнительное финансирование федераций. Например, зарубежные специалисты не могут быть сотрудниками Центра спортивной подготовки, они заключают договоры непосредственно с федерациями, а мы помогаем оплачивать их работу», — цитируют Позднякова «Ведомости».
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