Глава ОКР Поздняков назвал основную проблему при подготовке российских спортсменов к ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские спортсмены при подготовке к летней Олимпиаде в Токио, и выделил основную проблему.

«За последнее время мы провели более 20 встреч с руководителями общероссийских спортивных федераций, чьи спортсмены будут участвовать в Токио. Безусловно, есть ряд сложностей: большинство команд планировали провести подготовку к Играм непосредственно в Японии, но теперь они вынуждены переносить её на территорию России, на Дальний Восток, что даёт нашим командам возможность адаптироваться к географическим условиям. Это основная проблема», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.